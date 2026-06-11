静岡県在住の50代女性（投稿時）・めぐみさんが思い出すのは、30年ほど前の出来事だ。【意外な展開】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉夜の大阪の街でさまよっていたら、地元の人に声をかけられて......。＜めぐみさんからのおたより＞30年ほど前の話です。私はLIVEに行くのが大好きで、その日も友人2人と1泊2日で大阪へLIVEを見に行ってました。友人の1人が次の日仕事だった