6月10日、東北楽天ゴールデンイーグルスが三木肇監督（49）の休養を発表した。9日時点での成績は21勝36敗1分けと、借金15でパ・リーグ最下位。さらに交流戦でも最下位に落ち込む楽天だけに、実質的な“クビ”と見られている。【写真】元ヤクルト監督との“変顔”ショットを披露した、石井GMの元フジアナ妻三木監督からチームを引き継ぐのは塩川達也ヘッドコーチ（43）。2005年の球団創設時に入団した“生え抜き”で、7年間の現