【広いエリアで梅雨の晴れ間】全国的には晴れるところが多いでしょう。関東は雲が多めなものの、きのうよりも晴れ間の出る時間がありそうです。【天気急変に注意】夕方以降は急な雷雨が起こりやすくなりそうです。特に注意が必要なのは、関東地方で、北部や内陸を中心に平野部でも天気急変がありそうです。そのほかの東日本や北日本の山沿いや中国山地も念のため、にわか雨にお気をつけください。【各地で気温上昇、東京も夏日に】