名古屋の新たなランドマーク「ザ・ランドマーク名古屋栄」が11日、開業する。【画像】名古屋の新商業施設「HAERA」内部イメージ・地図・ショップ一覧など栄駅直結の立地に、高さ約211メートルのビルがそびえ立つ。地上41階・地下4階・塔屋1階。B2〜4階には商業施設「HAERA（ハエラ）」が誕生し、5〜9Fはシネコン「TOHOシネマズ 名古屋栄」が登場する。12〜30Fはオフィス、上層にはホテル「コンラッド名古屋」が入る。「HAERA