◆ 解説陣から苦言相次ぐ「回させない所にいてほしい」「もったいない」広島は10日、西武戦で延長10回裏・二死二塁から長谷川信哉に左前打を打たれ、4−5xと2夜連続のサヨナラ負けを喫した。10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏は「守備位置の問題はいいのか」と、左翼・ファビアンを守備交代しなかった件に言及。解説の平石洋介氏が「最後まあまあいい打球じゃないですか。それであそこはサヨナラ