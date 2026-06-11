◆ 塩川達也ヘッドコーチが監督代行「ぶれずに、腹くくってやってもらいたい」現在パ・リーグの最下位に低迷する楽天が、三木肇監督の休養を発表した。10日の試合から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めるも、交流戦では2勝11敗で依然最下位に沈んでいる。同チームで監督代行の経験を持つ平石洋介氏は、10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』で「自分も全く同じパターンでヘッドコーチをやっていたので、これは