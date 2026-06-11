◆練習試合巨人３軍３―１韓国・ロッテ＝特別ルールによる６回コールド＝（１０日・ジャイアンツ球場）故障班で調整を続けていた巨人・喜多隆介捕手（２７）が、昨年７月以来、約１０か月半ぶりに実戦復帰を果たした。この日、５回から捕手として途中出場。３番手の鈴木圭をリードすると、６回からは指名打者にまわった。打席機会は次戦以降に持ち越しとなったが、完全回復に向け大きく前進した。喜多は打撃好調だった昨年