株式会社鎌倉新書（東京都中央区）が運営する葬儀相談依頼サイト『いい葬儀』は、このほど7回目となる「お葬式に関する全国調査（2026年）」を実施、その結果を発表しました。それによると、葬儀費用の総額は「96.73万円」となり、2024年の調査より約2.5万円増加したことがわかりました。【調査結果】葬儀費用の総額は「96.73万円」、葬儀の種類によって異なる調査は、直近2年以内（2024年3月〜2026年3月）に喪主（または喪主に準