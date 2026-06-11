迫力の“ランクルサイズ”！ 大排気量V6エンジン搭載の本格派ホンダは、2026年6月5日から7日にかけて開催された「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 富士24時間レース」の会場において、2026年後半から日本市場へ投入予定の新型SUV「パスポート」の実車を披露しました。今回展示されたのは、米国で生産されているパスポートのトップグレード「トレイルスポーツ エリート」です。【画像】超カッコ