◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)巨人の戸郷翔征投手が、楽天打線を相手に圧巻の奪三振ショーを披露。9回13奪三振の好投です。先発した戸郷投手は初回、楽天の先頭・佐藤直樹選手から見逃し三振を奪う立ち上がり。2回には村林一輝選手、太田光選手から連続三振を奪うなど、得意のフォークと直球を武器に楽天打線を封じ込めました。3回は佐藤選手と辰己涼介選手を連続空振り三振。4回にも浅村栄斗選