◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5×-4広島（10日、ベルーナドーム）西武が2試合連続のサヨナラ勝利で4連勝、貯金を15に伸ばしました。西口文也監督は通算100勝に到達し「言われるまで、思ってなかったのでうれしいです」とコメントしました。この日の試合は2点リードの9回で抑えの岩城颯空投手が2ランホームランを浴び同点とされます。それでも延長10回、桑原将志選手が内野安打で出塁すると送りバントでランナー2塁とします。このチ