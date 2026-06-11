俳優の池上季実子（67）が10日、自身のXを更新。SNSで話題となっている8日放送のBSフジ『クイズ！脳ベルSHOW』（毎週月曜後7：00）出演時の近影について言及した。【写真あり】67歳・池上季実子の説明全文「コロナの後遺症治療で…」池上は、同番組出演し、SNS上で「歯どしたん？」「別人」といった声が上がっていることについて「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と大人の対応。「顔はコロナの後遺症治療で、ス