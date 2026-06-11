クマが捕獲された栃木県宇都宮市では、10日も“別のクマ”への警戒が続いています。麻酔銃を持ってクマの捕獲を行った動物園の職員を取材すると、当時の緊迫した状況が明らかになってきました。◇10日に「news zero」が話を聞いたのは、クマの捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者です。捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者「『ここでなんとか眠らせないと』と気をつけてやっていました」9日に厳戒態勢のなか行われたクマ捕獲