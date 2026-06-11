タレント・怪談家の稲川淳二（78）が5日放送のTOKYOMX『5時に夢中!』（月〜金 後5：00）に出演。自動車運転免許を返納した“意外”な理由を明かした。【写真】“幽霊ポーズ”？で記念撮影する稲川淳二、中尾ミエら出演者番組内では、全国でのクマの異常出没のニュースに触れ、「街中で遭遇したくないもの」について稲川に話題が振られると、「たま〜に街で、あまり一般の方が見ないものを見ることがあるんですよ」と“自身な