【モデルプレス＝2026/06/11】7月1日に放送される、相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。新たに第2弾アーティストが発表された。【写真】「2026 FNS歌謡祭 夏」出演の人気キャラたち◆ちいかわ・ハチワレたちが映画OPテーマ初披露先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてBE:FIRST、F