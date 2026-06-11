NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝90.03（+1.83+2.07%） 米軍の攻撃ヘリ墜落を受けて米軍がイランに報復作戦を開始し、この作戦が終了した後にイランが反撃し、両国の一時停戦が大きく揺らいでいることが相場を支えた。イラン外務省のバガエイ報道官は最近の米国の行動が外交プロセスを損なっており、米国との交渉を継続できるかどうか検討すると発表した。トランプ米大統領は「イランは自分たちにとって有利な取