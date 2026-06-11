ドル円、１６０円台での底堅い値動き米ＣＰＩへの反応限定的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台での底堅い値動きを維持し、１６０．５０円近辺まで上昇。この日発表の５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でコア指数が前月比で予想を下回ったことから、若干ドル安の反応が見られ、ドル円も値を落とす場面が見られたものの、１６０円台はしっかりと維持した。 ５月の米ＣＰＩは、総合指数がイラン紛