プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47）が18歳の長女に対する暴行容疑で警視庁に逮捕・書類送検されたことで、にわかにAIに注目が集まっている。父親から受けた暴行について長女が対話型生成AIのチャットGPTに相談したことが逮捕に繋がったからだ。今では小学校低学年からAIに相談する子どももいるという。なぜ若者はそこまでAIに頼るのか。（前後編の後編）＊＊＊【実際の写真】電子タバコの箱を握りしめて、不