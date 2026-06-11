プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47）が18歳の長女に対する暴行容疑で警視庁に逮捕・書類送検された。この件では長女が父親の暴力をチャットGPTに相談したことが注目されている。対話型生成AIであるチャットGPTが公開されたのは2022年11月。わずか3年半の間に、広く若者に浸透していたことが露呈したのだ。（前後編の前編）＊＊＊【実際の写真】電子タバコの箱を握りしめて、不安げな表情で…釈放直後の「阿