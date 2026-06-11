共和党議員4人が造反ワンマンぶりが際立つトランプ米大統領だが、その威光に陰りが見え始めている。ブランチ米司法長官代行は6月2日、政治的な訴追を受けたとする人への救済基金創設を撤回すると表明した。この基金は、納税申告書の流出を巡ってトランプ氏が内国歳入庁（IRS）などを相手に起こした訴訟の和解条件として、「司法の武器化」の被害者への補償を目的に発案されたものだ。【写真】「トランプの名前を付けるな！」名