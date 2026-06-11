【写真】笑顔の上皇陛下、輝くばかりに美しい雅子さま…1993年の晴れの日を振り返るなごやかさの裏に苦い記憶第1回【「それはもう上機嫌で“ありがとう”と…」天皇皇后両陛下ご成婚33年、天皇家の“私的な披露宴”こと「御内宴」の一部始終】を読む天皇陛下と皇后雅子さま（当時の皇太子ご夫妻）のご成婚を受け、平成5（1993）年6月の日本はお祝いムード一色だった。なかでも「結婚の儀」が行われた9日は、臨時の祝日とあってテ