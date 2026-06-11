【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。＊＊＊オランダ代表の守護神・ＧＫファンブルッヘン（ブライトン）が初日のトレーニングを欠席した。８日にニューヨークで行われたウズベキスタンとの親善試合で、着時時に腰を痛め、交代を余儀なくされていた。クーマン監督は「様子を見るしかな