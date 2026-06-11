【写真】廊下の向こうでそっと「ご夫婦の会話」…結婚の儀の合間に見えた“やさしい空気感”皇室の私的行事「御内宴」天皇陛下と皇后雅子さま（当時の皇太子ご夫妻）のご成婚を受け、平成5（1993）年6月の日本はお祝いムード一色だった。なかでも「結婚の儀」などが行われた9日は、臨時の祝日とあってテレビ中継に見入った人も多かったことだろう。同年4月から6月まで、ご成婚に関して行われた儀式は10以上。そのうち「結婚の