日本ラグビー協会は10日、13日から行われる宮崎合宿に参加する日本代表35人を発表しました。日本代表の常連選手では現在92キャップをマークしているリーチ マイケル選手やワーナー・ディアンズ選手、齋藤直人選手らを選出。稲垣啓太選手、藤原忍選手、李 承信選手、矢崎由高選手らはコンディションやケガの都合で今回の選考は対象外となりました。日本代表は今後6月27日にJAPAN XVとしてマオリ・オールブラックスと対戦。7月4日か