天皇皇后両陛下は、今月13日からオランダ・ベルギー両国を訪問される。御代替わり後の親善訪問は4回目、両陛下で一度に複数国を訪ねられるのは実に24年ぶりのことである。が、肝心の旅程にはイレギュラーな箇所が散見され、それは取りも直さず雅子皇后のご体調が関係しているというのだ。＊＊＊【実際の写真】「雅子さま」が膝を曲げて、地面に手をついて…驚きのワンシーンさる5月31日、天皇陛下は長女の愛子さまを伴い、