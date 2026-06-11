「12人の有識者のうち、消費減税に賛成しているのは2人だけ」高市早苗首相（65）が衆院選の政権公約に掲げた「食料品に限った消費税2年間ゼロ」。だが、実現への道のりは険しい。首相は報道に神経を尖らせ、官邸内では情報の“リーク犯”探しが過熱。さらに、財務省のエースに対して怒りを募らせているといい……。＊＊＊高市首相は食料品の消費税を2年間ゼロとすることが、かねて「私自身の悲願だ」と熱弁してきた。だがこ