「函館ＳＳ・Ｇ３」（１３日、函館）昨夏に北海道シリーズで１勝クラスから３連勝を飾り、勢いに乗って挑んだキーンランドＣでも、勝ち馬パンジャタワーから０秒２差の３着に食い込んだカルプスペルシュ。今年も得意の北海道に帰ってきた。最終追い切りは初コンビを組む丹内を背に函館芝で併せ馬。サタデーサンライズ（４歳２勝クラス）を２馬身ほど先に行かせて直線は外から楽に並び掛け、ゴールでは首差先着を決めた。タイム