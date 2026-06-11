「函館ＳＳ・Ｇ３」（１３日、函館）高松宮記念５着のレイピアは、横山武を背に函館Ｗで単走追い。週頭から断続的に降った雨が残る重いチップに少し苦戦しながらも、ラストまでしっかりと追われて５Ｆ６６秒６−３８秒９−１２秒８をマークした。初コンビ、初コンタクトの鞍上は「もっと動くと思っていた」と率直な感想を吐露。Ｇ１でも通要したスピード感あふれる動きを想像していただけに、拍子抜けだったが「きれいな走り