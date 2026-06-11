「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）ミュージアムマイルは１０日、栗東坂路で一杯に追われてスピリットライズ（４歳１勝クラス）と併入。４Ｆ５３秒８−３８秒６−１２秒４とやや時計に物足りなさはあるが「坂路ですごい時計を出す馬ではないので、十分に出たんじゃないかと思います」と高柳大師は説明する。有馬記念制覇の後はドバイ、香港と連続して遠征を断念。今回は５カ月半ぶりの今季初戦となる。「これだけの間隔は初