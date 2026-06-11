「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１６年ファンタジーＳ勝ちのミスエルテを母に持つミエルモーサ（牝、父シルバーステート、松下）は２１日の東京４Ｒ（芝１４００メートル）で初陣へ。鞍上は西村淳を予定。「前向きさがあってスピードがある」と松下師。２４年の桜花賞＆オークス３着馬ライトバックを半姉