「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）超一流メンバーが集結した春のグランプリ。大阪杯→天皇賞・春を連勝し、史上初となる春の古馬３冠が懸かるクロワデュノールは１０日、栗東ＣＷで伸び伸びとした動きを披露。偉業達成へ向けて、確実に上昇ムードを漂わせている。連覇を狙う昨年の覇者メイショウタバルは、同じくＣＷで鋭い脚さばき。ラスト１Ｆ１０秒９と猛烈時計を刻んだ。２４年ダービー馬ダノンデサイルも、大阪杯３着か