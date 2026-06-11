「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）ラストはさすがの加速力。昨年覇者メイショウタバルが１０日、軽快に栗東ＣＷを駆け抜けた。乗り手と呼吸を合わせて折り合うと、馬なりで刻んだ時計は６Ｆ８３秒３−３６秒８−１０秒９。動きを確認した石橋師も「その前の２週に、しっかりとした併せ馬をしたので、テンションを上げずに単走でやるのは予定通り。時計は出る馬だけど動きがすごく良かった。大阪杯に近い動きだったと思います