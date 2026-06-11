■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー0 ウクライナ（日本時間10日、中国）【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタートネーションズリーグの男子予選ラウンド初戦で、男子日本代表（世界ランク7位）はウクライナ（同18位）にストレート勝ちを収め、白星発進した。この試合で解説を務めた元日本代表キャプテンで現役プレーヤーの柳田将