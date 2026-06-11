独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは9日、中国の5月の輸出が前年同月比19．4％増となったことに関連し、「半導体が貿易構造を再編か」とする記事を掲載した。記事によると、中国の5月の輸出の前年同月比伸び率は19．4％で、4月の14．1％を上回ったことが税関総署が9日発表した貿易統計で分かった。輸入の伸び率も27．4％と4月の25．3％を上回った。記事がAP通信やロイター通信の報道として伝えたところによると、INGのグレーターチ