【「魔女の終活帳」1巻】 6月11日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「魔女の終活帳」の1巻を6月11日に発売する。価格は770円。 本作は葬祭士の少年と初恋の魔女が“終活リスト”を埋めていく旅物語。原作を石原宙氏、作画を菖蒲氏が手掛けており、「少年ガンガン」で連載が行なわれている。 物語の舞台は、勇者パーティによって