「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」より愛宮日和さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のウェブサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」では、グラビア初挑戦の愛宮日和さんが夏らしい爽やかなビキニ姿や、甘くキュート