【「ぼうやとあくま」1巻】 6月11日 発売 価格：814円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「ぼうやとあくま」の1巻を6月11日に発売する。価格は814円。 本作は十はやみ氏が手掛ける“おねショタちっく”日常系ファンタジーコメディ。「webアクション」にて連載が行なわれている。 父を亡くして一人暮らしすることになった少年・有働万琉（まる）のもとに、突如押し