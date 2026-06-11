【「愛してるゲームを終わらせたい」9巻】 6月11日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「愛してるゲームを終わらせたい」の9巻を6月11日に発売する。価格は770円。 本作は堂本裕貴が手掛ける幼なじみ両片思いラブコメ。4月よりTVアニメが放送されている。 9巻ではゆきやとみくが、カップルになってから初めての夏を迎えることに。同級生たち