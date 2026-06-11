巨大な山車が夜の街を進み、「ラッセラー！」の掛け声が響き渡る、青森の夏を代表する熱気あふれる伝統行事「青森ねぶた祭」。近年は国内外から「本物の文化体験」を求める旅行者が殺到し、その価値が再評価されています。本記事では、2026年の開催日程や知っておきたい歴史をはじめ、初心者におすすめの観覧方法、誰でも参加できる「跳人（ハネト）」体験までを徹底解説！ さらに、東北新幹線を利用したスムーズなアクセス情報も