「うちの子はメンタルが弱い」と親がプレッシャーに感じている気持ちは、マイナスでしかありません。親の不安や焦りは、お子さんに矛先が向かってしまうからです。今回は、私が1万人を超える生徒を指導した経験を踏まえ、厳選した「お子さんのメンタルが強くなり、勝負強くなる」工夫をご紹介します。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之）「メンタルが強い子」にある決定的な特徴と