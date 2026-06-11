「一人ひとりがあのときの映像も含め見直したほうがいい」長友佑都はカタール・ワールドカップで味わった悔しさを、今も忘れてない。2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルでの練習を終えたあと、39歳のベテランは熱い思いを述べた。「４年間かけて僕らはここに来た。カタール・ワールドカップであれだけ悔しい思いをして、ここに来たってことを忘れちゃいけない。もう一回、本当に一人ひとりがあのと