６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った日本代表は、翌９日は予定通りオフとなった。10番の堂安律は、サポートプレーヤーとして合流した吉田麻也や、怪我でメンバーには入れなかったものの、メンターとして帯同する南野拓実と話をしたようだ。10日の取材で、こう話している。「個人的には近くの人と基本的にワールドカップの話しながら（オフを過ごした）。抜くとはいえ、抜き切ってもダメ