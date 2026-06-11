11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1200円安の6万3140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては1039.27円安。出来高は2万1280枚だった。 TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比38.5ポイント安、TOPIX現物終値比36.1ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63140 -1200 21280 日