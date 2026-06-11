SNSで知り合った16歳未満の少女に性的暴行を加えたとして、札幌市の22歳の男が再逮捕されました。男は容疑を一部否認しています。不同意性交の疑いで再逮捕されたのは、札幌市清田区の会社員・小笠原真人容疑者22歳です。小笠原容疑者は2025年4月、SNSで知り合った16歳未満の少女に性的暴行を加えた疑いがもたれています。小笠原容疑者は同じ少女を脅迫した疑いで5月21日に逮捕されていました。警察の調べに対し、小笠原容疑者は「