ソフトバンクの中村晃が2軍に合流した。今季は代打を中心に23試合に出場し、打率・129と振るわず前日9日に出場選手登録を抹消されていた。全体練習でノックを受けるなどして汗を流し、斉藤2軍監督は「（起用法などは）基本的に晃と話してになると思いますけど臨機応変に。いい時間にしてほしいと思います。（1軍で）必要な戦力だと思うので、できる限りのサポートはしたい」と話した。