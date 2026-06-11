中継ぎのソフトバンク・ヘルナンデスが左肘のコンディション不良のため10日に出場選手登録を外れた。前カードのDeNA戦では6、7日にいずれも1回無失点に抑えたが、前日9日の阪神戦はベンチ外だった。今季は24試合登板で10ホールドを挙げ、防御率1.19。小久保監督は最短10日での復帰は難しいという見解を示しつつも「一番、軽度だった。今シーズンはダメとかそういうことではない」と話した。