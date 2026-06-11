「100日後に退職する47歳」1日目【漫画】本編を読む今回は、47歳で転職を決めたTOME(@tome_ura)さんの漫画「100日後に退職した47歳」を紹介する。「100日後に退職する47歳」2日目「100日後に退職する47歳」3日目「100日後に退職する47歳」4日目■限界SEのリアルな絶望…「ボーナスなし」から始まった転機システムエンジニアのTOMEさんは、連日の残業や徹夜、休日出勤を繰り返しながらソフトウェア開発に追われていた。クライアント