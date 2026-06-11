ソフトバンクのスチュワートが11日の阪神戦で5勝目を目指して先発する。前回4日の中日戦は5回1/3を投げて4安打1失点に抑えた。「この数週間で良くなっている。一番は真っすぐで、本来の力強い球を投げ切れている」と自信を持って臨む。交流戦は2連勝中だが「セ・リーグは強力な打線が多い。自分の球をしっかり投げることに集中したい」と気を引き締めた。