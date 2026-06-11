◇交流戦日本ハム4―2DeNA（2026年6月10日エスコンF）完全復活を告げる快音が、エスコンフィールドに響き渡る。高々と舞った白球が左中間席に吸い込まれるのを確認すると、日本ハム・水谷はバットを放り投げた。左手首骨折から復帰2戦目で待望の初アーチ。定番のパフォーマンス「パイナポー！」で、待ちわびたファンと呼応した。「確信しちゃいました。根拠はないですが、今日は打てると思っていました」1点を追う5回2