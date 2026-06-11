◇交流戦ソフトバンク6―2阪神（2026年6月10日みずほPayPay）【松田宣浩視点】5回の1本目は近藤選手のホームランでは珍しい形でした。本来は体の回転でしっかりと振り抜く打者ですが、この打席ではやや体を前に出され、打たされました。普段ならばホームランにはならず、右中間を抜く低い打球だったと思います。手が伸びたからこそ、スタンドまで届いた。手を伸ばし、距離が出た感覚は打者の記憶に刻まれます。新たな引